У Києві повідомили про підозру 37-річному чоловікові, який в результаті шахрайських дій заробив близько 500 тис. гривень

Як передає Politeka, про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що підозрюваний почав свою діяльність ще в лютому 2020 року, коли ажіотаж, пов'язаний з пандемією китайського вірусу, лише набирав обертів.

Він придбав товариство, оформив його на підставну особу, підготував і розмістив рекламу на популярних інтернет-майданчиках про продаж медичних засобів захисту дихання, яких у нього не було в наявності.

Збитків зазнали 8 громадян та 12 організацій, серед яких 2 державні медичні заклади та 2 благодійні організації. Всього в подібний спосіб підозрюваний зміг заробити близько 500 тис. гривень.

Нагадаємо, станом на четверг, 10 вересня, кількість хворих коронавірусом у Києві зросла до 16 119 осіб

При цьому приріст за добу становить 298 випадків.





Такі дані оприлюднила прес-служба Ради національної безпеки і оборони. Що стосується смертності, то епідемія в столиці вже забрала життя 254 пацієнтів (+4 за добу). Одужали при цьому 4977 киян (67 за добу).

Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

У Київській області також зберігається тенденція зростання показників. Так, кількість хворих вже становить 6 554 осіб (+95 за добу), померлих – 124 (2), одужали-4 389 (+76).