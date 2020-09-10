В Киеве сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, который в результате мошеннических действий заработал около 500 тыс. гривен
Как передает Politeka, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.
Сообщается, что подозреваемый начал свою деятельность еще в феврале 2020 года, когда ажиотаж, связанный с пандемией китайского вируса, лишь набирал обороты.
Он приобрел общество, оформил его на подставное лицо, подготовил и разместил рекламу на популярных интернет-площадках о продаже медицинских средств защиты дыхания, которых у него не имелось в наличии.
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Ущерб понесли 8 граждан и 12 организаций, среди которых 2 государственных медицинских учреждения и 2 благотворительные организации. Всего в подобный способ подозреваемый смог заработать около 500 тыс. гривен.
Напомним, по состоянию на четверг, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек.
Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).
В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).
Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.
Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.