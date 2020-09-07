У Києві виловили тіла двох чоловіків, які втопилися у місцевих водоймах

Як передає Politeka, загиблих дістали з озера на Оболоні та Дніпра 6 вересня. Про це повідомили у ДСНС у Києві.

Перший чоловік втонув на Поштовій площі у Дніпрі, а другий загинув в озері Редькіно.

На Оболоні рятувальники виловили 27-річного чоловіка на глибині 8 метрів у 20 метрах від берегу.

Другого загиблого знайшли біля Річкового вокзалу. Причини та обставини трагедій з’ясовуються.







Нагадаємо, у Києві на балконі 73-річної жінки, яка живе в будинку на вулиці Мілютенка, знайшли схрон боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці на своїй сторінці у Facebook.









Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату. "На лінію 102 зателефонувала мешканка будинку на вулиці Мілютенка. Літня жінка вирішила прибрати на балконі і виявила зайві речі", - йдеться в повідомленні.Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату.

На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.



Додамо такоже, що У Києві сталася дика НП, з вікна висотки випала громадянка Туреччини.



Так, стало відомо, що в Києві на вулиці Глушкова, з вікна 12 поверху випала жінка. Від безлічі отриманих травм жінка померла на місці події.



За словами очевидців, перед тим, як жінка випала з вікна, вони чули звуки сварки, яка, ймовірно, відбувалася по телефону.

Нагадаємо, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

Також Politeka повідомляла, що дівчина-курсантка, яку переїхав п'яний майор, потребує допомоги: доля красуні під загрозою.



