У Києві виловили тіла двох чоловіків, які втопилися у місцевих водоймах
Як передає Politeka, загиблих дістали з озера на Оболоні та Дніпра 6 вересня. Про це повідомили у ДСНС у Києві.
Перший чоловік втонув на Поштовій площі у Дніпрі, а другий загинув в озері Редькіно.
На Оболоні рятувальники виловили 27-річного чоловіка на глибині 8 метрів у 20 метрах від берегу.
Другого загиблого знайшли біля Річкового вокзалу. Причини та обставини трагедій з’ясовуються.
Нагадаємо, у Києві на балконі 73-річної жінки, яка живе в будинку на вулиці Мілютенка, знайшли схрон боєприпасів.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці на своїй сторінці у Facebook.
Патрульні виявили в будинку пенсіонерки предмети, схожі на гранати і патрони. Вона припустила, що там їх міг залишити знайомий, який допомагав у домашніх справах і знімав у неї кімнату.
На місце викликали вибухотехніків та слідчо-оперативну групу.
Додамо такоже, що У Києві сталася дика НП, з вікна висотки випала громадянка Туреччини.
Так, стало відомо, що в Києві на вулиці Глушкова, з вікна 12 поверху випала жінка. Від безлічі отриманих травм жінка померла на місці події.
За словами очевидців, перед тим, як жінка випала з вікна, вони чули звуки сварки, яка, ймовірно, відбувалася по телефону.
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