У Києві автомобіль збив трьох дівчат-підлітків. Інцидент стався на Лівому березі на вулиці Миколайчука

Про подію розповіло видання Магнолія.

Автомобіль Volkswagen збив на пішохідному переході трьох дівчат-підлітків 16-17 років. Водій розповів, що сталося.

Він рухався по вулиці і не побачив дівчат, а коли помітив, то було вже пізно. Одну з потерпілих дівчат довелося госпіталізувати, дві інші відбулися шоком. Водій викликав медиків і поліцію і дочекався допомоги для дівчат.





Нагадаємо, нещодавно в селищі Коцюбинське (Київська обл.) спалахнула пожежа. Загорівся торговий павільйон на площі 60 квадратних метрів.

Вогонь вдалося локалізувати о 14:40 та ліквідувати о 15:20. Відомо, що існувала загроза поширення вогню на магазини, розташовані поруч.



Раніше ми писали, що днями на трасі Київ-Одеса на ходу спалахнув пасажирський автобус.



Можна було побачити, як горить задня частина транспортного засобу, а густий дим тягнеться за ним на кілька метрів.





Як повідомили в прес-центрі ДСНС, в салоні знаходилися 20 пасажирів, всі вони вийшли назовні. Постраждалих і загиблих немає. Пожежу ліквідовано о 16:57.



Нагадаємо також, що наприкінці серпня в будинку по вул. Великій Васильківській, 81, що в Печерському районі столиці сталася пожежа.

По прибуттю рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на четвертому поверсі чотириповерхового будинку, після чого вогонь перекинувся на дах будівлі.

В ході ліквідації були врятовані 2 людини, 15 осіб виведені на безпечну відстань.



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