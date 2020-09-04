В Киеве автомобиль сбил трех девушек-подростков. Инцидент произошел на левом берегу на улице Миколайчука

О происшествии рассказало издания Магнолия.

Автомобиль Volkswagen сбил на пешеходном переходе трех девушек-подростков 16-17 лет. Водитель рассказал, что произошло.

Он двигался по улице и не увидел девушек, а когда заметил, то было уже поздно. Одну из потерпевших девушек пришлось госпитализировать, две другие отделались шоком. Водитель вызвал медиков и полицию и дождался помощи для девушек.





Напомним, недавно в поселке Коцюбинское (Киевская обл.) вспыхнул пожар. Загорелся торговый павильон на площади 60 квадратных метров.

Огонь удалось локализовать в 14:40 и ликвидировать в 15:20. Известно, что существовала угроза распространения огня на магазины, расположенные рядом.



Ранее мы писали, что на днях на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус.



Можно было увидеть, как горит задняя часть транспортного средства, а густой дым тянется за ним на несколько метров.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.



Напомним также, что в конце августа в доме по ул. Большой Васильковский, 81, что в Печерском районе столицы произошел пожар.

По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.

В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние.



Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.

Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.



