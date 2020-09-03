П'яний чоловік намагався пошкодити найбільший прапор України

Як передає Politeka, інцидент трапився на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Неадекватного чоловіка затримали співробітники муніципальної охорони Києва. Відповідні кадри опубліковані прес-службою відомства 3 вересня.

Він намагався пошкодити художнє підсвічування, яке було зроблено для яскравого представлення конструкції. Громадянин був у стані алкогольного сп'яніння. Він хотів пошкодити сам флагшток, а також обладнання, яке художньо підсвічується.





Порушника оперативно затримали. Його передали співробітникам поліції, які прибули на місце події. Вони встановлюють всі обставини злочину.



Раніше в Києві опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.

Про це стало відомо з повідомлення жителів Києва в соцмережах.







"У столиці сьогодні порвався найбільший прапор в Україні. Як заявили комунальники, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу - незрозуміло. За словами мера Києва Віталія Кличка, прапор був встановлений" силами меценатів "і обійшовся в 47 мільйонів гривень. PS Мабуть, для надійності потрібно було більше, більше мільйонів! ", - розповів Андрій Квітковський на своїй сторінці в Фейсбуці.



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