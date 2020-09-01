Десятки активістів зібралися під Кабміном на акцію протесту проти в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета
Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо.
Молодь вимагає відставки чиновника і каже, що це останній дзвоник для Шкарлета.
Після урочистого відкриття, гімну України та символічного дзвоника, виступали активісти.
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Люди прийшли з різними плакатами, які демонструють їхнє ставлення до Шкарлета: «Доктор плагіаторських наук», «Рукописи не горять, ось плагіатор і погорів», «Шева проти Шкарлета».
Студентка Олена заявила, що "людина, яка краде наукові роботи і підтримує ідеї Табачника, не може бути міністром освіти".
Раніше ми писали, що в центрі Києва представники туристичної галузі вимагали пустити іноземців в Україну.
Мітингувальники тримали» поверніть туризм в Україні " і вимагають скасувати рішення Кабміну про закриття кордонів.
Представники туризму зазначили, що така ініціатива щодо закриття кордонів через карантин не дозволяє їм працювати.
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