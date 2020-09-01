Десятки активистов собрались под Кабмином на акцию протеста против и. о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо.

Молодежь требует отставки чиновника и говорит, что это последний звонок для Шкарлета.

После торжественного открытия, гимна Украины и символического звонка, выступали активисты.

Люди пришли с различными плакатами, которые демонстрируют их отношение к Шкарлета: «Доктор плагіаторських наук», «Рукописи не горят, вот плагиатор и погорел», «Шева против Шкарлета».

Студентка Елена заявила, что "человек, который ворует научные работы и поддерживает идеи Табачника, не может быть министром образования».

Ранее мы писали, что в центре Киева представители туристической отрасли требовали пустить иностранцев в Украину.

Митингующие держали «Верните туризм в Украине» и требуют отменить решение Кабмина о закрытии границ.

Представители туризма отметили, что такая инициатива по закрытию границ из-за карантина не позволяет им работать.

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