На київських Позняках п'яна жінка залишила свою тримісячну дитину на вулиці

Як передає Politeka, небайдужі люди повідомили про це поліцейським, після чого ті розшукали горе-матір.



"У суботу з ринку, що на вулиці Анни Ахматової надійшов виклик: у м'ясного павільйону в колясці плаче немовля, а мати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, втекла. Бригада виїхала на місце. Кинутій дівчинці три місяці, вона практично здорова. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів", - повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва".







Раніше в Бучі матір-алкоголічку позбавили можливості виховувати дітей.

Повідомляється, що під час спільного рейду фахівців місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бучанської міськради та інспектори ювенальної превенції було виявлено факт неналежного виховання двох малолітніх дітей.



Так, мати цих дітей, яка зловживає спиртними напоями, вирішила почистити стічну яму, відкрила її і" забула " про це, створивши цим загрозу для життя двох своїх синів.



Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про перехід шкіл на змішане навчання.

За його словами, рішення про перехід шкіл до змішаної форми навчання з 1 вересня буде прийматися безпосередньо керівництвом установи.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, навчання в школі припиниться, і воно перейде на дистанційне тільки, якщо регіон буде знаходитися в червоній зоні.





Нагадаємо, "носитимуть захисні щитки": у школах Харкова вводять нові правила через карантин.

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