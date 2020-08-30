Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що люди дадуть оцінку діям влади на майбутніх виборах

Як передає Politeka.net, про це лідер політсили "Перемога Пальчевського" розповів в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112". За його словами, правляча партія пройшла "великий шлях".

"Починали з того, що виходили люди, сиділи у вашому залі і розповідали нам про лібертаріанство. Ви пам'ятаєте? Я їм кажу: ви не з дурдома випадково? Їм здається, що вони нібито розуміють, що повинна робити влада для того, щоб існувала наша країна. Так от, я нагадую всім їм і нам, що в Конституції України є речення про те, що ми є соціальною державою», - заявив Пальчевський.

Він додав, що тепер влада змінила свою точку зору.

"Тепер, коли вони зрозуміли, що обдєлалися, раптом перейшли на позицію Конституції про те, що ми соціальна держава. Але ж спочатку вони ходили з розумним виглядом. Всі ці люди зовсім нічого не розуміли, коли прийшли, а їм довірили керувати країною. І найголовніше, що було зроблено і робиться досі. Була ось ця система монобільшості, яка агресивно не прислухалася до іншої точки зору. Чим все закінчиться, побачимо 25 числа», - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський готовий вислухати жителів Ірпеня, Броварів та Борисполя: "тисячі людей щодня з цих міст їздять до Києва".

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