В Україні зафіксовано 2438 нових випадків китайської хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу
Як передає Politeka, 28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.
На Київщині за станом на ранок 28 серпня було підтверджено вже 5397 випадків COVID-19.
За минулу добу захворювання виявили у 92 осіб, двоє загинули, одужали за цей час 36 хворих.
Всього на території області від COVID-19 померли 93 людей, а одужали - 3543. Про ситуацію із захворюваністю написала і прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, 17 березня цього року в силу вступив закон, який вводить штрафи за порушення режиму карантину для громадян у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, 26 серпня Кабмін прийняв рішення продовжити дію адаптивного карантину до 31 жовтня. Голова уряду Денис Шмигаль до цього озвучив намір продовжити обмеження ще на два місяці під час селекторної наради під керівництвом президента. Володимир Зеленський погодився з позицією Кабміну, правда уточнив, що карантин повинен "залишатися необтяжливим" для підприємців.
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