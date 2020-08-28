В Україні зафіксовано 2438 нових випадків китайської хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу

Як передає Politeka, 28 серпня (станом на 9:00) в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків. Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.







На Київщині за станом на ранок 28 серпня було підтверджено вже 5397 випадків COVID-19.

За минулу добу захворювання виявили у 92 осіб, двоє загинули, одужали за цей час 36 хворих.

Всього на території області від COVID-19 померли 93 людей, а одужали - 3543. Про ситуацію із захворюваністю написала і прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.







Нагадаємо, 17 березня цього року в силу вступив закон, який вводить штрафи за порушення режиму карантину для громадян у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.