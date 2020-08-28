Сьогодні, 28 серпня, вранці на вхід на станцію метро "Вокзальна" в Києві вишикувалася черга на кілька сотень метрів

Про це написали очевидці в телеграм-спільноті «Київ зараз», публікуючи відповідні фото.

"Метро " Вокзальна". Це черга з самого ранку. Очевидці кажуть, що метро закрито на вхід і вихід, але ніяких офіційних коментарів з цього приводу не було», - пишуть в телеграм-каналі.

На опублікованих знімках-величезна черга з бажаючих скористатися послугами столичної підземки, яка розтягнулася від входу на станцію до самого центрального входу в залізничний вокзал.

Раніше ми писали, що після відкриття метро в Києві пасажири зобов'язані дотримуватися суворих заходів безпеки

Радник голови Київського метрополітену Наталія Макогон розповіла подробиці.

"Пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метра, носити захисні маски і рукавички, дотримуватися всіх запобіжних заходів", - заявила Наталія Макогон. - "На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися один від одного на безпечній відстані".

За її словами, метрополітен постійно нагадує пасажирам про заходи безпеки по всіх каналах зв'язку. Наталія Макогон також розраховує, що поліція буде стежити за дотриманням масочного режиму.

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