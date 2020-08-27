Громадський діяч Андрій Пальчевський розкрив, куди мер Києва Віталій Кличко і його підопічні дівають бюджетні гроші

Він висловився про головні проблеми української столиці в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Ви замислювалися, навіщо людині, яка грає на акордеоні або керує колективом коміків, або співає, навіщо йому йти в політику? Тому що там такі гроші, які ти не заробиш ніколи", - зазначив Андрій Пальчевський.

Він звернув увагу, що керівництво Києва ділиться бюджетними коштами з олігархами, які незмінно зберігають свою владу навіть після зміни президентів:

"Я зараз займаюся Києвом, вивчаю, насправді, куди течуть потоки-це сотні мільйонів доларів падають керівникам міста. Вони діляться зі своїми олігархічними, я б сказав, ляльководами, які з часів Януковича керують і Києвом, і Одесою, і Черкасами і будь-яким містом".

Андрій Пальчевський також описав наслідки тотальної корупції в Києві, від яких страждають жителі столиці. За його словами, влада міста абсолютно неправильно організувала комунальне обслуговування:

"Ось я зараз їжджу багато по київських околицях: Троєщина, Дарниця, зараз поїду на Борщагівку. А ніяка сім'я президента не хоче закінчити, нехай навіть у трикімнатній квартирі, де-небудь на Троєщині? Ось так от взяли і переїхали туди, на восьмому поверсі, так щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивовізили ночами. Це неподобство потрібно припинити, і коню зрозуміло, що з тими машинами, які досі на дизельній тязі, працювати треба вдень. А дороги ремонтувати потрібно вночі, для того, щоб люди вдень могли доїхати на роботу - у нас все навпаки".

Варто відзначити, що нещодавно президент Володимир Зеленський продав будинок у Києві і переїхав до резиденції в Конча-Заспі, хоча обіцяв передати особняк нужденним дітям.

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