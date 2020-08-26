Мер Києва Віталій Кличко покриває будівельну піраміду “смотрящего” Дениса Комарницького, внаслідок чого ще 15 тис. сімей можуть залишитися без квартир

Про це йдеться у відкритому листі експерта в сфері містобудування Віктора Глеби на ім'я президента, генпрокурора, голів МВС, Мінрегіону та КМДА.

“Зловживання владою та корупційні схеми в сфері містобудування досягли останнім часом катастрофічних масштабів. Афери посадовців КМДА, ДАБІ та Мінрегіону загрожують чисельним інвесторам житлового будівництва в місті Києві. Тотальні порушення Законів України «Про будівельні норми», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» чиновниками, замовниками та підрядними організаціями житлового будівництва стали причиною виникнення нового явища в Україні - так званих «постраждалих інвесторів»” - зазначив Глеба.

Він нагадав, що на добудову незаконних самочинних житлових комплексів «Укрбуду» Максима Микитася держава виділила понад 2 млрд грн іпотечного кредитування, незважаючи, за його словами, на відсутність правових підстав і всупереч чинному містобудівному і земельному законодавству.

“Фактично всі українці стали «постраждалими» від будівельної мафії столиці України на чолі з головою КМДА [Віталієм Кличко]. Чергова будівельна піраміда в Києві створена компанією «Інтергал-Буд» Володимира Зубика, яка входить до Конфедерації будівельників України і є частиною синдикату «смотрящого» за столицею Дениса Комарницького. Саме домовленості між колишнім керівництвом Мінрегіону, тіньовим офісом КМДА, Конфедерацією будівельників та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України дозволило «Інтергал-Буду» побудувати 52 житлових комерційних житлових будинки з порушеннями Державних будівельних норм, а також одночасно зводити понад 1 млн квадратних метрів житлових площ в різних регіонах України з стандартним переліком порушень законодавства, ДБН, СанПін, ДСТУ, Нацстандартів тощо”, - зазначив архітектор.

Проаналізувавши 13 житлових комплексів, які на сьогодні будуються «Інтергал-Будом» в місті Києві, він зробив невтішні прогнози про чергових 10-15 тис. сімей, які не отримають своїх квартир внаслідок корупційної фінансової піраміди керівництва компанії. Експерт також навів низку прикладів порушень, які йому вдалося зафіксувати.

“Зважаючи на вищенаведене, має місце загроза обману вкладників Фонду фінансування будівництва забудов ТОВ «Інтергал-Буд» та визнання житлових комплексів самочинним будівництвом, що може призвести до обвалу ринку житлової нерухомості в Києві та до чергових витрат бюджетного фінансування на покриття касових розривів афери керівництва КМДА, яке фактично покриває корупційні схеми в будівництві незаконних житлових комплексів”, - резюмував Віктор Глеба.