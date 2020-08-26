Мэр Киева Виталий Кличко покрывает строительную пирамиду "смотрящего" Дениса Комарницкого, в результате чего еще 15 тыс. семей могут остаться без квартир

Об этом говорится в открытом письме эксперта в сфере градостроительства Виктора Глебы на имя президента, генпрокурора, глав МВД, Минрегиона и КГГА.

"Злоупотребление властью и коррупционные схемы в сфере градостроительства достигли в последнее время катастрофических масштабов. Аферы должностных лиц КГГА, ГАСИ и Минрегиона угрожают многочисленным инвесторам жилищного строительства в городе Киеве. Тотальные нарушения Законов Украины «О строительных нормах», «О регулировании градостроительной деятельности», «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности» чиновниками, заказчиками и подрядными организациями жилищного строительства стали причиной возникновения нового явления в Украине - так называемых «пострадавших инвесторов» - отметил Глеба.

Он напомнил, что на достройку незаконных самовольных жилых комплексов «Укрбуда» Максима Микитася государство выделило более 2 млрд грн ипотечного кредитования, несмотря, по его словам, на отсутствие правовых оснований и вопреки действующему градостроительному и земельному законодательству.

“Фактически все украинцы стали «пострадавшими» от строительной мафии столицы Украины во главе с председателем КГГА [Виталием Кличко]. Очередная строительная пирамида в Киеве создана компанией «Интергал-Буд» Владимира Зубика, которая входит в Конфедерации строителей Украины и является частью синдиката «смотрящего» за столицей Дениса Комарницкого. Именно договоренности между бывшим руководством Минрегиона, теневым офисом КГГА, Конфедерацией строителей и Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины позволило «Интергал-Буду» построить 52 жилых коммерческих жилых дома с нарушениями Государственных строительных норм, а также одновременно возводить более 1 млн квадратных метров жилых площадей в различных регионах Украины с стандартным перечнем нарушений законодательства, СНИП, Санпин, ГОСТ, Нацстандартов и тому подобное”, - отметил архитектор.

Проанализировав 13 жилых комплексов, которые сегодня строятся «Интергал-Будом» в городе Киеве, он сделал неутешительные прогнозы об очередных 10-15 тыс. семей, которые не получат своих квартир в результате коррупционной финансовой пирамиды руководства компании. Эксперт также привел ряд примеров нарушений, которые ему удалось зафиксировать.

“Учитывая вышесказанное, имеет место угроза обмана вкладчиков Фонда финансирования строительства застроек ООО «Интергал-Буд» и признания жилых комплексов самовольным строительством, что может привести к обвалу рынка жилой недвижимости в Киеве и до очередных расходов бюджетного финансирования на покрытие кассовых разрывов аферы руководства КГГА, которое фактически покрывает коррупционные схемы в строительстве незаконных жилых комплексов”, - резюмировал Виктор Глеба.