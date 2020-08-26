Кілька районів столиці затопило після сильного дощу

Про це пише Politeka зі ссыокой на повідомлення в соціальних мережах.

Раніше в Києві пройшов сильний дощ, що супроводжувався ураганним вітром, у зв'язку з чим були грунтовно підтоплені будинки і цілі вулиці.

Кияни масово звертаються зі скаргами на забиті ливневки і протікають дахи в Контактний центр 15-51.

Зокрема, зі звернень стало відомо, що на проспекті Романа Шухевича, 22 дощ затопив будинок, в будинку по вулиці Зої Гайдай, 6 протікав дах.

Така ж доля спіткала дах будинку 39 по вулиці Закревського.

На проспекті Шухевича будинок 12-а після зливи затопило водою, а на вулиці Стальського забиті зливостоки не дають воді йти з проїжджої частини.

Politeka повідомляла, що Одесу накрив сильний дощ з ураганним вітром. Кадри негоди розміщують очевидці в місцевих пабліках, а також одеські ЗМІ. Рясні опади спостерігається у всіх районах Одеси і передмістях - від Чорноморки до Усатова і Нерубайського.

Наприклад, на ринку "Сьомий кілометр" ураганний вітер змусив підприємців зібрати товар і роз'їхатися по домівках. А в Малиновському та Київських районах на дорогах спостерігається велике скупчення води.

Потужна стихія, яка обрушилася на Одещину, накоїла багато бід у заповідній зоні. Про трагічну подію, яку зафіксували у Національному природному парку "Тузлівські лимани" розповів відомий еколог Іван Русєв на своїй сторінці у Фейсбук.

Русєв зазначив, що всьому виною виявилася потужна злива з градом. В результаті негоди загинули 11 лелек, 32 кулика чибіса, 10 Куликів Фіфі, 3 сизоворонки, сотні шпаків і десятки інших птахів.

Негода обрушилася на Київ, місто йде під воду: кадри стихії.

Негода паралізувала рух громадського транспорту в Одесі: кадри руйнувань.

В Одесі прорвало трубу і затопило дорогу, відео НП: "одна машина вже пірнула".