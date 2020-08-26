Андрій Пальчевський розкритикував дейтвующего мера Києва Віталія Кличка, який не зумів вирішити критичні проблеми столиці

Громадський діяч розкрив помилки глави міста в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Перед місцевими виборами Андрій Пальчевський вирішив вивчити ситуацію в різних районах Києва і навіть за його межами. Він вже встиг пожити на Дарниці і на Троєщині, помітивши там багато недоліків.

"Наступний пункт призначення, як це не дивно - Ірпінь, хоча це не Київ, але майже Київ. Ми також поїдемо з командою і послухаємо людей у Борисполі та Броварах", - зазначив Андрій Пальчевський. - "530 тисяч людей щодня з цих міст їздять до Києва-це їм доводиться переїжджати через мости, а киянам, які живуть в Києві, доводиться чекати, поки група цих людей на особистому або громадському транспорті докотить до місця свого працевлаштування. Така тенденція зростатиме".

За словами громадського діяча, він вже визначив головні проблеми Києва, які має намір вирішити в першу чергу. Андрій Пальчевський підкреслив, що меру весь час потрібно піклуватися про розвиток міста, а не тільки останні півроку, щоб пробитися на новий термін.

"Пункт перший: ввести загальнодержавну політику і заборонити мерам міст, радам в останні шість місяців каденції проводити інфраструктурні зміни. Бюджети виділяються щороку, міста повинні розвиватися поступально, а не за принципом: щоб зберегти владу, давайте замордуємо людей протягом п'яти років, награбуємо грошей, а потім звідти будемо потихеньку видавати тушонкою бабусям, а заодно пофарбуємо кілька мостів. На початку будь-якої каденції будь-якого мера або керівника країни ми повинні отримувати чітке бачення, що буде зроблено за п'ять років, куди ми йдемо, скільки мостів має бути побудовано, скільки станцій метро", - заявив лідер політсили "Перемога Пальчевського".

Він звернув увагу, що за п'ять років Віталій Кличко не побудував жодної нової станції метро навіть у ключових місцях. Крім того, в Києві процвітає корупція.

"Ви знаєте, скільки станцій було побудовано при сьогоднішньому мері? Нуль. На сьогоднішній момент команда професіоналів, з якою я працюю, ми визначили 12 найважливіших місць, де повинні бути станції. Наскільки нам вистачить бюджету і підтримки. Ви повинні розуміти, що Київ - місто велике, майже два мільярди доларів бюджету, з яких зникає таємничим чином близько 25%-30%, осідає в кишенях чиновників різних рангів. Вони губляться для нас, але ж кимось знаходяться", - підкреслив Андрій Пальчевський.

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