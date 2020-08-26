Андрій Пальчевський розкритикував дейтвующего мера Києва Віталія Кличка, який не зумів вирішити критичні проблеми столиці
Громадський діяч розкрив помилки глави міста в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).
Перед місцевими виборами Андрій Пальчевський вирішив вивчити ситуацію в різних районах Києва і навіть за його межами. Він вже встиг пожити на Дарниці і на Троєщині, помітивши там багато недоліків.
"Наступний пункт призначення, як це не дивно - Ірпінь, хоча це не Київ, але майже Київ. Ми також поїдемо з командою і послухаємо людей у Борисполі та Броварах", - зазначив Андрій Пальчевський. - "530 тисяч людей щодня з цих міст їздять до Києва-це їм доводиться переїжджати через мости, а киянам, які живуть в Києві, доводиться чекати, поки група цих людей на особистому або громадському транспорті докотить до місця свого працевлаштування. Така тенденція зростатиме".
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За словами громадського діяча, він вже визначив головні проблеми Києва, які має намір вирішити в першу чергу. Андрій Пальчевський підкреслив, що меру весь час потрібно піклуватися про розвиток міста, а не тільки останні півроку, щоб пробитися на новий термін.
"Пункт перший: ввести загальнодержавну політику і заборонити мерам міст, радам в останні шість місяців каденції проводити інфраструктурні зміни. Бюджети виділяються щороку, міста повинні розвиватися поступально, а не за принципом: щоб зберегти владу, давайте замордуємо людей протягом п'яти років, награбуємо грошей, а потім звідти будемо потихеньку видавати тушонкою бабусям, а заодно пофарбуємо кілька мостів. На початку будь-якої каденції будь-якого мера або керівника країни ми повинні отримувати чітке бачення, що буде зроблено за п'ять років, куди ми йдемо, скільки мостів має бути побудовано, скільки станцій метро", - заявив лідер політсили "Перемога Пальчевського".
Він звернув увагу, що за п'ять років Віталій Кличко не побудував жодної нової станції метро навіть у ключових місцях. Крім того, в Києві процвітає корупція.
"Ви знаєте, скільки станцій було побудовано при сьогоднішньому мері? Нуль. На сьогоднішній момент команда професіоналів, з якою я працюю, ми визначили 12 найважливіших місць, де повинні бути станції. Наскільки нам вистачить бюджету і підтримки. Ви повинні розуміти, що Київ - місто велике, майже два мільярди доларів бюджету, з яких зникає таємничим чином близько 25%-30%, осідає в кишенях чиновників різних рангів. Вони губляться для нас, але ж кимось знаходяться", - підкреслив Андрій Пальчевський.
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