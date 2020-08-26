У Києві розшукують Анастасію Зінченко, яка в понеділок, 24 серпня пішла з дому і досі не повернулася

Про це інформує Politeka з посиланням на сторінку в Facebook "розшук дітей ГУНП в м.Києві".

Повідомляється, що дівчину шукають співробітники Солом'янського управління ГУ Національної поліції в місті Києві.

На вигляд Насті 16-17 років, її зріст – 150 сантиметрів, у дівчини каштанове волосся, вона худорлявої статури.

На момент зникнення була одягнена в довгу джинсову спідницю, теракотову блузку з квітами, чорні півчобітки кольору на високих підборах, пальто в кольорову клітку.

Всіх, кому відомо про місцезнаходження Анастасії, просять телефонувати спецлінії 102.

Politeka писала, що в Києві шукають 15-річну Інну Салій, яка пішла з дому і не повернулася. Розшукує дівчинку-підлітка Деснянське УП ГУНП у Києві. Повідомляється, що Салій Інна Миколаївна, 2005 року народження в середу, 19 серпня пішла з дому і досі не повернулася. На вигляд дівчинці 16-17 років, її зріст – 160 см, середньої статури, волосся у неї – руде фарбоване, клаза – карі.

У Києві розшукують неповнолітню Булах Таїсію В'ячеславівну, 2006 року народження. Стало відомо, що дівчинка пішла з дому в середу, 19 серпня і досі не повернулася. На момент зникнення була одягнена в блакитні джинси, білу футболку, чорні кросівки, на голові – блакитна кепка.

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