В Киеве разыскивают Анастасию Зинченко, которая в понедельник, 24 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась

Об этом информирует Politeka со ссылкой на страницу в Facebook "Розыск детей ГУНП в г. Киеве".

Сообщается, что девушку ищут сотрудники Соломенского управления ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

На вид Насте 16-17 лет, ее рост – 150 сантиметров, у девушки каштановые волосы, она худощавого телосложения.

На момент исчезновения была одета в длинную джинсовую юбку, теракотовую блузку с цветами, черные полусапожки цвета на высоком каблуке, пальто в цветную клетку.

Всех, кому известно о местонахождении Анастасии, просят звонить по телефону спецлинии 102.

Politeka писала, что в Киеве ищут 15-летнюю Инну Салий, которая ушла из дома и не вернулась. Разыскивает девочку-подростка Деснянское УП ГУНП в Киеве. Сообщается, что Салий Инна Николаевна, 2005 года рождения в среду, 19 августа ушла из дома и до сих пор не вернулась. На вид девочке 16-17 лет, ее рост – 160 см, среднего телосложения, волосы у нее – рыжие крашеные, клаза – карие.

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю Булах Таисию Вячеславовну, 2006 года рождения. Стало известно, что девочка ушла из дома в среду, 19 августа и до сих пор не вернулась. На момент исчезновения была одета в голубые джинсы, белую футболку, черные кроссовки, на голове – голубая кепка.

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