У Дарницькому районі столиці виявлені стихійні сміттєзвалища

Про це пише Politeka з посиланням на інформацію, розміщену у Контактному центрі міста Києва 15-51.

Так, повідомляється, що в районі станції метро "Славутич" постійно накопичуються купи сміття.

Небайдужий киянин, який повідомив в службу про заворушення, розповів, як йдуть справи в цьому районі міста.

"Біля самого метро постійно п'ють алкоголь, залишають після себе смітник. Жодного разу не бачив поліцію чи двірників. По дорозі на пляж та ж ситуація. Дуже незатишно", - повідомив він.

Politeka повідомляла, що в Київській області екологи підрахували збитки від забруднення території. Про це повідомив у Facebook керівник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. За його словами, лише за перші два квартали поточного року державі завдано збитків на суму в 253,5 млн гривень

"У більшості випадків встановити особу, яка викинула сміття, неможливо. У таких випадках за безпечне поводження з відходами та ліквідацію стихійних звалищ на своїй території відповідають органи місцевого самоврядування", – розповів чиновник.

У Києві чоловік перетворив на смітник власну квартиру. Повідомляється, що" донесли " на чоловіка його сусіди, які не витримали нестерпних умов життя.

В одній з багатоповерхівок на вулиці Васильківській місцеві жителі заявили в поліцію, що їх сусід, який промивав збором мотлоху на навколишніх смітниках, зробив складом свого видобутку свою ж квартиру.

У його квартирі завелися не тільки таргани, але навіть щури, які почали розповзатися по під'їзду. Через сильну спеку сміття почало розкладатися, через що під'їзд наповнив нестерпний сморід.

Поліцейським не вдалося поспілкуватися з господарем всього цього "добра", так як на момент прибуття правоохоронців він був сильно п'яний, проте дружина громадянина дала" добро " на вивезення сміття з квартири.

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