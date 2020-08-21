У Києві в поліцію надійшло анонімне повідомлення про "мінування" Центрального залізничного вокзалу

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Укрзалізниці у соцмережі Facebook

Повідомляється, що робота вокзалу тимчасово обмежена, поліцейські оперативно евакуювали з будівлі всіх пасажирів і співробітників.

Вибухотехніки, правоохоронці та кінологи ретельно перевіряють важливий об'єкт інфраструктури на предмет наявності вибухівки.

Крім того, повідомляється, що поїзди продовжують курсувати без затримок згідно з графіком. Посадку пасажирів здійснюють через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.

Politeka повідомляла, що в Деснянському районі столиці виявили підозрілий пакет. Так, вранці, 23 липня, пильні перехожі помітили на вулиці Кіото підозрілий пакет, який лежав на зупинці громадського транспорту.

"Надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру", – сказано в повідомленні поліцейських.

Патрульним довелося перекривати рух по вулиці і забезпечувати охорону місця НП для безпеки місцевих жителів і перехожих. Силовики очікуються прибуття вибухотехніків.

Поліція Харківщини знову почала отримувати електронною поштою листи з адресами об'єктів, в яких нібито закладена вибухівка. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію правоохоронців.

Так, у вівторок, 21 липня, поліцейські отримали дані про мінування 208 об'єктів у місті. Невідомі повідомляли про те, що під загрозою вибуху медичні установи, гіпермаркети, торгові центри, будівлі залізничного та автовокзалу, Готелі, банки.

Оперативники разом з вибухотехніками перевірили всі зазначені адреси, евакуювавши понад 700 осіб, проте ніде не виявили підозрілих предметів.

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