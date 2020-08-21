В Киеве в полицию поступило анонимное сообщение о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы Укрзализныци в соцсети Facebook

Сообщается, что работа вокзала временно ограничена, полицейские оперативно эвакуировали со здания всех пассажиров и сотрудников.

Взрывотехники, правоохранители и кинологи тщательно проверяют важный объект инфраструктуры на предмет наличия взрывчатки.

Кроме того, сообщается, что поезда продолжают курсировать без задержек согласно графику. Посадку пассажиров осуществляют через переходы, прилегающие к центральному зданию вокзала.

Politeka сообщала, что в Деснянском районе столице обнаружили подозрительный пакет. Так, утром, 23 июля, бдительные прохожие заметили на улице Киото подозрительный пакет, который лежал на остановке общественного транспорта.

"Поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", – сказано в сообщении полицейских.

Патрульным пришлось перекрывать движение по улице и обеспечивать охрану места ЧП для безопасности местных жителей и прохожих. Силовики ожидаются прибытие взрывотехников.

Полиция Харьковщины снова начала получать по электронной почте письма с адресами объектов, в которых якобы заложена взрывчатка. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию правоохранителей.

Так, во вторник, 21 июля, полицейские получили данные о минировании 208 объектов в городе. Неизвестные сообщали о том, что под угрозой взрыва медицинские учреждения, гипермаркеты, торговые центры, здания железнодорожного и автовокзала, гостиницы, банки.

Оперативники вместе с взрывотехниками проверили все указанные адреса, эвакуировав более 700 человек, однако нигде не обнаружили подозрительных предметов.

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