Столичні перевізники хочуть підвищити вартість проїзду в маршрутках

Про це інформує Politeka з посиланням на відкритий лист меру Києва Віталію Кличку, розміщений Громадською спілкою "АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ міста Києва та Київської області" у Facebook.

Так, у листі приватні перевізники нарікають на те, що до введення карантинних заходів київські маршрутки за день перевозили майже мільйон пасажирів, сьогодні ж це число впало до 450 тисяч (практично в два рази).

Крім цього, перевізники стверджують, що витрати збільшилися у зв'язку з тим, що необхідно купувати маски для водіїв маршруток і дезінфікуючі засоби для рухомого складу.

Керівники транспортних підприємств скаржаться на те, що столична влада їм не допомагає, у зв'язку з чим вони знаходяться на межі банкрутства.

У зв'язку з цим, вони мають намір підвищити вартість проїзду. Коли це станеться, в листі не згадується.

Politeka повідомляла, що в Києві водій маршрутки не помітив того, що затиснув дверима руку літній жінці. НП сталася на столичному проспекті Свободи. Водій маршрутки №587 на зупинці громадського транспорту затиснув дверима руку жінки, яка виходила з салону. Відзначається, що жінці не вдалося звільнитися самостійно, і її тягнуло за маршруткою по асфальту. Водій зупинив транспортний засіб лише після того, як пасажири почали голосно кричати йому про інцидент.

Громадський транспорт не перестає дивувати дніпрян, і здивування це здебільшого є неприємним. Як повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення дніпрян у соцмережі, в місті курсує маршрутка, в якій майже відсутня відстань між сидіннями.

Так, днями в соцмережі з'явилася інформація про те, що в маршрутці №155 сидіння розташовані настільки щільно, що сидіти там зможе або маленька дитина, або дуже стрункі і невисокі пасажири.

"У маршрутці №155 (місце над колесом) від сидіння і до спинки наступного сидіння - всього близько 11 см.Ноги неможливо поставити, тільки навскіс і боком (при моєму зрості 160 см). Від спинки одного сидіння і до спинки іншого менше 50 см. є якісь норми відстані між сидіннями?"- написала обурена мешканка Дніпра.

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