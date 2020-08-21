У Печерському районі столиці Києва невідомий чоловік нападає на жінок

Про це інформує Politeka з посиланням на видання Страна.

На сайті пишуть, що в середу, 19 серпня чоловік атакував жінку біля порога її будинку, розташованого на бульварі Лесі Українки.

Джерело видання в Нацполіції повідомило, що в поліцію надійшла заява від 28-річної мешканки Києва, яка розповіла, що ввечері поверталася додому і, вже відкривши двері свого під'їзду, побачила, що поруч з нею з'явився смаглявий молодий чоловік. Недовго думаючи, він зайшов за жінкою в під'їзд і почав виривати у неї з рук сумку.

Жінка виявилася не боязкого десятка-почала кричати і відбиватися від злочинця. Тоді той вдарив її кілька разів, а також розбив смартфон, по якому жертва хотіла викликати поліцейських. Потім, злякавшись, що на шум вийдуть сусіди жінки, зловмисник втік.

На даний момент поліцейські вивчають записи з камер спостереження для того, щоб скласти фоторобот підозрюваного. Є відомості, що чоловік зі схожими прикметами вже кілька разів нападав на жінок у центрі Києва, підстерігаючи їх біля під'їздів.

За останнім епізодом у Печерському районі столиці поліція почала розслідування за ч.1 ст. 125 КК України (умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію з приводу розбою і спроби зґвалтування, а також об'єднання з іншими епізодами.

Politeka писала, що випадкові перехожі врятували дівчину від нападу маніяка в Дніпрі. Інцидент стався вночі на вулиці Кедріна в Дніпрі. Незнайомець переслідував дівчину, і вона звернулася за допомогою до перехожих. Хлопці виявилися міцними і не тільки проводили дівчину, а й провели «виховну» бесіду з потенційним маніяком, у якого при собі виявився ніж.

"Справа була ближче до півночі. По вулиці Кедріна особина чоловічої статі, з прихованим під шарфом обличчям так, що ледь було видно очі - переслідував дівчину. Вона злякалася і попросила допомоги у повз проходять хлопців, щоб її провели додому. Опісля з товаришем провели виховну бесіду", - йдеться в повідомленні.

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