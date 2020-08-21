В Печерском районе столицы Киева неизвестный мужчина нападает на женщин

Об этом информирует Politeka со ссылкой на издание Страна.

На сайте пишут, что в среду, 19 августа мужчина атаковал женщину у порога ее дома, расположенного на бульваре Леси Украинки.

Источник издания в Нацполиции сообщил, что в полицию поступило заявление от 28-летней жительницы Киева, которая рассказала, что вечером возвращалась домой и, уже открыв дверь своего подъезда, увидела, что рядом с ней появился смуглый молодой мужчина. Недолго думая, он зашел за женщиной в подъезд и начал вырывать у нее из рук сумку.

Женщина оказалась не робкого десятка - начала кричать и отбиваться от преступника. Тогда тот ударил ее несколько раз, а также разбил смартфон, по которому жертва хотела вызвать полицейских. Затем, испугавшись, что на шум выйдут соседи женщины, злоумышленник удрал.

На данный момент полицейские изучают записи с камер наблюдения для того, чтобы составить фоторобот подозреваемого. Есть сведения, что мужчина с похожими приметами уже несколько раз нападал на женщин в центре Киева, подстерегая их у подъездов.

По последнему эпизоду в Печерском районе столицы полиция начала расследование по ч.1 ст.125 УК Украины (умышленное причинение легких телесных повреждений). Решается вопрос о дополнительной квалификации по поводу разбоя и попытки изнасилования, а также объединения с другими эпизодами.

Politeka писала, что случайные прохожие спасли девушку от нападения маньяка в Днепре. Инцидент произошел ночью на улице Кедрина в Днепре. Незнакомец преследовал девушку, и она обратилась за помощью к прохожим. Парни оказались крепкими и не только проводили девушку, но и провели «воспитательную» беседу с потенциальным маньяком, у которого при себе оказался нож.

"Дело было ближе к полуночи. По улице Кедрина особь мужского пола, со скрытым под шарфом лицом так, что едва были видны глаза - преследовал девушку. Она испугалась и попросила помощи у мимо проходящих парней, чтобы ее провели домой. После с товарищем провели воспитательную беседу", - говорится в сообщении.

В Днепре неадекватная женщина нападает на детей. Как передает Politeka.net, об этом сообщили очевидицы в Facebook. Как утверждают женщины, сектантка из "Возрождения" хватала школьниц за руки и требовала повторять молитвы.

Известно, что "нападения" происходили возле школы №126 на жилом массиве "Тополь". Но как оказалось, это были не единичные случаи.

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