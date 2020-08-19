У Києві залишається високим рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери

Про це передає Politeka, посилаючись на центральну геофізичну обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Згідно з даними досліджень, проведених на стаціонарних постах Києва, в повітрі зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих для здоров'я речовин.

Так, кількість зважених речовин (пилу) у півтора рази перевищує норму на проспекті Перемоги, Бессарабській площі, вулиці Каунаській, площі Перемоги.

На площах Бессарабській і Деміївській, проспекті Перемоги 1,5-1,8 рази перевищена норма вмісту діоксиду сірки, ще на шести постах Києва – в 1,2-1,4 рази.

В 5,2-5,6 рази більше в повітрі, ніж належить діоксиду азоту на вулиці Каунаській, площах перемоги і Бессарабській; в 4,0-4,6 рази - на Деміївській площі, проспектах перемоги і Оболонському, вулицях інженер Бородіна і Скляренко; В 2,1-3,9 рази на всіх постах, за винятком проспекту Науки, 37.

Крім того, на проспекті Перемоги, площах Деміївській, Перемоги, Бессарабській високий вміст формальдегіду (в 1,8-2,0 рази більше норми); на інших постах міста, крім розташованого на проспекті Науки, – в 1,0-1,7 рази.

Politeka повідомляла, що в Київській області екологи підрахували збитки від забруднення території. Таку інформацію оприлюднив у Facebook керівник Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, лише за перші два квартали поточного року державі завдано збитків на суму в 253,5 млн гривень

"У більшості випадків встановити особу, яка викинула сміття, неможливо. У таких випадках за безпечне поводження з відходами та ліквідацію стихійних звалищ на своїй території відповідають органи місцевого самоврядування", – розповів чиновник.

На окупованій території Донбасу з'явилася нова проблема-виникає все більше стихійних звалищ. Про це написала глава "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова на своїй сторінці в соцмережі.

Вона підкреслила, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не знають, що робити з вивезенням побутових відходів, і зараз число стихійних звалищ стрімко зростає. Заводів, які займаються переробкою сміття, в ОРДЛО немає, а сміттєві полігони заповнені на 90%. При цьому Кремль категорично заборонив своїм адміністраціям вивозити сміття на територію РФ.

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