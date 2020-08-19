У Голосіївському парку столиці чоловік намагався повісити свого пса

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, розміщену в Facebook спільнотою dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що подія трапилася ввечері, 18 серпня. Утвеждается, що чоловік, перебуваючи в неадекватному стані, хотів повісити на дереві собаку. Це побачили дві жінки і завадили йому, після чого господар собаки зник у невідомому напрямку.

З'ясувалося, що підозрюваний – місцевий житель, який регулярно буває в цьому парку. Собаку, яку вдалося врятувати від загибелі, звуть Форсаж.

Люди в коментарях під повідомленням не стримують своїх емоцій. Однак, деякі пишуть, що автор поста помиляється і ніхто собаку вбивати не збирався. Нібито, чоловік прив'язав її до дерева, сам відійшов покурити. Собака через свою активність заплуталася в повідку, тому чоловік підбіг її рятувати, а не душити, як це подумали жінки.

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