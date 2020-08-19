В Голосеевском парке столицы мужчина пытался повесить своего пса

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, размещенную в Facebook сообществом dtp.kiev.ua.

Сообщается, что происшествие случилось вечером, 18 августа. Утвеждается, что мужчина, находясь в неадекватном состоянии, хотел повесить на дереве собаку. Это увидели две женщины и помешали ему, после чего хозяин собаки скрылся в неизвестном направлении.

Выяснилось, что подозреваемый – местный житель, который регулярно бывает в этом парке. Собаку, которую удалось спасти от гибели, зовут Форсаж.

Люди в комментариях под сообщением не сдерживают своих эмоций. Однако, некоторые пишут, что автор поста ошибается и никто собаку убивать не собирался. Якобы, мужчина привязал ее к дереву, сам отошел покурить. Собака из-за своей активности запуталась в поводке, поэтому мужчина подбежал ее спасать, а не душить, как это подумали женщины.

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