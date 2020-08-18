У Києві загорілися вольєри, в яких утримувалися собаки

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби Головного управління ДСНС України у Києві у Facebook.

Повідомляється, що пожежа сталася в минулі вихідні на вулиці Вишгородській, 150 (Оболонь). На жаль, одну тварину врятувати не вдалося, собака загинула у вогні.

Пожежники, які прибули на місце НП, встановили, що загоряння сталося в одноповерховому вольєрі для собак площею 50 квадратних метрів.

На гасіння пожежі рятувальникам знадобилася одна година. Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною загоряння.

Politeka писала про те, що серйозна пожежа розгорілася в курортному селищі на півдні Одеської області. НП сталася близько півночі в селі Приморське Кілійського району. Спочатку про нього повідомляли користувачі в соцмережах, де розміщували кадри з пожежі. За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.

В Одесі дівчина показувала на вулиці фаєр-шоу, але щось пішло не так. Під час виступу вона випадково підпалила себе. Даний інцидент трапився ввечері в суботу, 15 серпня, біля фонтану на вулиці Кримській. Момент потрапив на камери очевидців, які розмістили відео в соцмережах.

На записі видно, що вогонь миттєво охопив волосся і обличчя дівчини. Погасити полум'я довелося товаришеві постраждалої, він зробив це дуже швидко. Але все ж, за словами очевидців, дівчина отримала серйозні опіки.

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