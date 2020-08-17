У Києві зафіксовано 104 нових випадки китайського вірусу
Про це передає Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram мера столиці Віталія Кличка.
Повідомляється, що серед хворих – медичні роботи та семимісячна дитина. Крім того, стало відомо, що за останні 24 години від китайського вірусу в столиці померла одна людина (всього з початку пандемії – 154).
Крім семимісячного малюка, вірусом заразилися ще шестеро дітей.
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21 киянина госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків. Найбільше захворілих - у Дніпровському, Дарницькому та Солом'янському районах столиці.
Всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 10642 випадки коронавірусу.
Politeka писала, що Київ і шість областей України не готові до пом'якшення карантину за даними МОЗ. Прес-служба Міністерства опублікувала повний список з актуальними показниками на офіційному сайті.
Станом на 15 серпня не відповідають критеріям для зняття карантинних обмежень Київ, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Волинська області. У кожному з перерахованих регіонів перевищено як мінімум один з показників.
15 серпня МОЗ оголосило нові правила, яких українцям потрібно дотримуватися під час карантину. Їх опублікували в офіційному каналі міністерства в Telegram, присвяченому епідемії китайського вірусу.
"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запроваджено низку епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень", - зазначили представники відомства. "Всі, хто знаходиться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза кімнатою і користуватися спиртовими антисептиками на вході".
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