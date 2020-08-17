Всього з початку пандемії зафіксовано 10642 випадки захворювання

У Києві зафіксовано 104 нових випадки китайського вірусу

Про це передає Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram мера столиці Віталія Кличка.

Повідомляється, що серед хворих – медичні роботи та семимісячна дитина. Крім того, стало відомо, що за останні 24 години від китайського вірусу в столиці померла одна людина (всього з початку пандемії – 154).

Крім семимісячного малюка, вірусом заразилися ще шестеро дітей.

21 киянина госпіталізували, інші перебувають на самоізоляції під контролем медиків. Найбільше захворілих - у Дніпровському, Дарницькому та Солом'янському районах столиці.

Всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 10642 випадки коронавірусу.

Politeka писала, що Київ і шість областей України не готові до пом'якшення карантину за даними МОЗ. Прес-служба Міністерства опублікувала повний список з актуальними показниками на офіційному сайті.

Станом на 15 серпня не відповідають критеріям для зняття карантинних обмежень Київ, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Волинська області. У кожному з перерахованих регіонів перевищено як мінімум один з показників.

15 серпня МОЗ оголосило нові правила, яких українцям потрібно дотримуватися під час карантину. Їх опублікували в офіційному каналі міністерства в Telegram, присвяченому епідемії китайського вірусу.

"Проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього запроваджено низку епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень", - зазначили представники відомства. "Всі, хто знаходиться в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза кімнатою і користуватися спиртовими антисептиками на вході".

Одесчина перейшла межу за кількістю заражених: названі найнебезпечніші райони.

В Харкові посилюють карантин, вірус не відступає: "з вечора 17 серпня..."

В Києві різко посилили карантин, деталі: "не більше однієї людини на..."