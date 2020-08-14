Укравтодор 12 серпня цього року оголосив про швидкий початок будівництва Київської обхідної дороги

Про це інформує Politeka з посиланням на ресурс UBR.ua.

Деякі експерти і аналітики сумніваються в економіческмх розрахунках, наданих відомством, стверджуючи, що в Європі подібні роботи обходяться в рази дешевше.

Зокрема, незалежний експерт у сфері інфраструктури Владислав Притоманов заявляє, що на будівництво Київської обхідної дороги протяжністю майже 150 кілометрів, за оцінками розробників, буде витрачено 85 млрд гривень (близько 4 млрд доларів).

"На будівництво одного кілометра в бюджеті код закладено 566 млн грн. В середньому в країнах Євросоюзу один кілометр двосторонньої двосмугової дороги, без викупу землі, але з усіма об'єктами забезпечення безпеки, обходиться в €1-2 млн", - зазначив він.

Також повідомляється, що реалізація першої ділянки проекту повинна початися в наступному році, а повністю дорогу обіцяють побудувати через 5-6 років. За словами Притоманова, якби дорогу будували, наприклад, китайці, то у них на це пішло б набагато менше часу – максимум два роки.

Politeka писала, що мер Києва Віталій Кличко в черговий раз обдурив депутатів Київради. Про це заявляє український блогер Михайло Шнайдер.

Доль обману, за його словами, полягає в тому, що столичний градоначальник намагався провести через Київраду корупційне за своєю суттю рішення про лізинг автобусів.

"Зроблено це було заради можливості отримати прибуток у розмірі 10 мільйонів доларів самим градоначальником і, ймовірно, його найближчими соратниками", – припускає Шнайдер.

Також блогер вказує на той факт, що лізинг вирішили провести через важливе рішення Київради про молодіжне кредитування.

"Саме в це рішення, глава фракції Странніков вписав пункт про автобуси. Депутати думали, що голосували за молодь, а в реальності виявилося – за відкати і схеми", – обурений Михайло Шнайдер.

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