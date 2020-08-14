"Друзі, це патрульні поліцейські з Києва Світлана Третьякова та Максим Ківнюк. І ці хлопці справжні герої", - написав він.
Раніше ми повідомляли про хірурга з Вінниці, який за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі.
Пишногруда Чехова скинула одяг і пішла по стопах Волочкової, фото все пояснюють: "Гілки не коляться?"
Українцям потрібно терміново звернутися до Пенсійного фонду, список змін: "Протягом 10 днів..."
Мер'єм Узерлі з "Величного століття" показала понівечене обличчя крупним планом: від Роксолани немає і сліду
"Свати" зазнали великої втрати, Женька осиротіла: що сталося з головною героїнею
Однією з найбільш пам'ятних історій з практики Андрія верби був порятунок українського снайпера.
Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматною кулею в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.
Нагадаэмо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.