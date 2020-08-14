Київські патрульні врятували літню жінку від смерті
 
Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Михайл Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, це патрульні поліцейські з Києва Світлана Третьякова та Максим Ківнюк. І ці хлопці справжні герої", - написав він.
 
Історія почалася з того, що 12 серпня в поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що його бабуся довгий час не виходить на зв'язок і не відкриває двері. За його словами, пенсіонерка має проблеми зі здоров'ям і нещодавно перенесла складну операцію. Прибулі на місце патрульні довго дзвонили і стукали у квартиру, але все це було безрезультатно.

"У зв'язку з цим поліцейські прийняли єдино правильне рішення - вибивати двері. Коли вони потрапили всередину, то побачили лежачу на підлозі літню жінку. Інспектори просто блискавично відреагували на те, що відбувається - вони привели її до тями і надали першу допомогу", - розповідає блогер.
 
По приїзду на місце медиків, то Світлана і Максим віднесли жінку до автомобіля швидкої, і її госпіталізували.
 
"З'ясувалося, що вночі у жінки стався інсульт. І це саме той випадок, коли всього лише одне вірне рішення може врятувати людське життя. Респект вам хлопці. Ви справжня гордість нашої поліції", - уклав блогер.

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