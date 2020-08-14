У Києві біля мосту Метро перекинувся гідроцикл

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на інформацію Головного управління ДСНС України у Києві, розміщену на сторінці відомства у Facebook.

Так, повідомляється, що НП сталася в четвер, 13 серпня. Поліцейським надійшов на лінію "101" сигнал про те, що на річці Десенка біля мосту Метро перекинувся гідроцикл.

До місця події направили водолазне відділення Аварійно-рятувального загону спец. Рятувальники в результаті пошукових робіт виявили на глибині семи метрів тіло чоловіка, яке витягли на поверхню і передали оперативникам.

Причини та обставини трагічної НП з'ясовуються.

Politeka писала, що в Києві виявили тіло молодої людини, який зник безвісти раніше. Хлопця, який зістрибнув у неділю, 9 серпня з мосту в парку Дружби народів виявили мертвим.

Спочатку рідні і білзькі сподівалися на те, що молодий чоловік міг дістатися до берега, проте цього, на жаль, не сталося.

"Хлопець знайдений мертвим. Спасибі всім за допомогу в пошуках", - йдеться в інформації спільноти.

У Дніпрі сталася чергова трагедія на воді - загинув 7-річний хлопчик. Трагедія сталася на території житлового масиву "Ломовський", який раніше називався "Фрунзенський".

За даними місцевих ЗМІ, семирічний хлопчик потонув на каналі. За попередньою інформацією, дитина з родиною святкувала свій день народження на пляжі каналу. У якийсь момент дитина пішла купатися, пірнув у воду і зник з поля зору. Батьки викликали рятувальників. Тіло хлопчика дістали водолази і передали судмедекспертам.

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