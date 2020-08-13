У Бучі матір-алкоголічку позбавили можливості виховувати дітей

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення в Facebook ювенальної превенції.

Повідомляється, що під час спільного рейду фахівців місцевого центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Бучанської міськради та інспектори ювенальної превенції було виявлено факт неналежного виховання двох малолітніх дітей.

Так, мати цих дітей, яка зловживає спиртними напоями, вирішила почистити стічну яму, відкрила її і" забула " про це, створивши цим загрозу для життя двох своїх синів.

Побачивши, що жінка сильнго п'яна, поліцейські з метою запобігання можливій трагедії вирішили негайно вилучити і відправити до медичного закладу двох хлопчиків.

Politeka писала, що в Києві жінка залишила під магазином двох маленьких дітей

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління столичної Нацполіції у Facebook.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Північній поруч з магазином тривалий час стоїть без нагляду коляска з двома малюками.

Поліцейським вдалося знайти родичку дітей і дізнатися від неї, чому вона їх залишила біля магазину.

Стало відомо, що сім'я дівчаток перебуває на обліку як опинилася в складних життєвих обставинах у зв'язку з тим, що батьки дітей ухиляються від виконання своїх обов'язків.

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