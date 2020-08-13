У Києві жінка залишила під магазином двох маленьких дітей

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління столичної Нацполіції у Facebook.

Повідомляється, що правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Північній поруч з магазином тривалий час стоїть без нагляду коляска з двома малюками.

Поліцейським вдалося знайти родичку дітей і дізнатися від неї, чому вона їх залишила біля магазину.

Стало відомо, що сім'я дівчаток перебуває на обліку як опинилася в складних життєвих обставинах у зв'язку з тим, що батьки дітей ухиляються від виконання своїх обов'язків.

За словами жінки, її дочка залишила дітей у неї і не з'являлася вдома близько двох місяців. Жінка написала офіційну відмову і передала двох дівчаток на піклування державі. Після медичного огляду малешек відправили до медзакладу.

Politeka писала, що у Вінниці маленька дитина випала з вікна і померла. За даними місцевого інтернет-видання, 10 серпня близько 15.45 на вул.Тимофіївській хлопчик випав з вікна.

Відомо, що дитина гралася в квартирі разом зі своїм восьмирічним братом. Діти відкрили вікно і тоді молодший сперся на москітну сітку, яка його не витримала, і він полетів вниз.

Впавши з восьмого поверху, 4-річна дитина отримала травми, які виявилися несумісними з життям. Дитина померла під час надання їй першої медичної допомоги. За фактом смерті 4-річного хлопчика поліцією міста було відкрито кримінальне провадження.

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