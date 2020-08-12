У Києві за минулу добу зросла кількість хворих китайським вірусом

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію, озвучену в Telegram мером столиці Віталієм Кличком.

Так, згідно з останніми даними, за минулі 24 години в столиці зареєстровано 182 нових випадки захворювання.

Повідомляється, що серед захворілих 86 жінок від 19 до 85 років, 83 чоловіки від 19 до 82 років, а також 13 дітей – 8 дівчаток і 5 хлопчиків і п'ятеро медичних працівників.

Всього госпіталізовано 27 осіб, решта хворих – вдома на самоізоляції, під наглядом фахівців.

Якщо розглядати географію захворювання, то найбільше випадків захворювання зареєстровано в наступних районах столиці: Дарницький (39), Деснянський (24), Солом'янський та Оболонський (по 21 випадку).

Всього ж станом на середу, 12 серпня в Києві 9869 підтверджених випадків захворювання, 147 осіб померли, видужали 3278 жителів столиці.

Politeka повідомляла, що Глава МОЗ Максим Степанов попередив про початок другої хвилі епідемії, яку очікували тільки восени .Він розкрив подробиці під час онлайн-брифінгу 11 серпня. За словами чиновника, в Україні вже почали вживати екстрених заходів.

Як нагадав Максим Степанов, новий спалах захворюваності через Китайський вірус у всьому світі прогнозували лише через кілька місяців, проте вже зараз показники стрімко зростають.

"Ми вважали, що у нас буде так звана друга хвиля, тобто істотне збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді-і це буде пов'язане з сезонною епідемією грипу. Так вважав весь світ", - підкреслив міністр охорони здоров'я. - "Зараз ми бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих. Тому ми почали більш потужно і швидко рухатися".

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