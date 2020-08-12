В Киеве за минувшие сутки выросло количество больных китайским вирусом

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, озвученную в Telegram мэром столицы Виталием Кличко.

Так, согласно последним данным, за минувшие 24 часа в столице зарегистрировано 182 новых случая заболевания.

Сообщается, что среди заболевших 86 женщин от 19 до 85 лет, 83 мужчины от 19 до 82 лет, а также 13 детей – 8 девочек и 5 мальчиков и пятеро медицинских работников.

Всего госпитализированы 27 человек, остальные больные – дома на самоизоляции, под наблюдением специалистов.

Если рассматривать географию заболевания, то больше всего случаев заболевания зарегистрировано в следующих районах столицы: Дарницкий (39), Деснянский (24), Соломенский и Оболонский (по 21 случаю).

Всего же по состоянию на среду, 12 августа в Киеве 9869 подтвержденных случаев заболевания, 147 человек умерли, выздоровели 3278 жителей столицы.

Politeka сообщала, что Глава Минздрава Максим Степанов предупредил о начале второй волны эпидемии, которую ожидали только осенью .Он раскрыл подробности во время онлайн-брифинга 11 августа. По словам чиновника, в Украине уже начали принимать экстренные меры.

Как напомнил Максим Степанов, новую вспышку заболеваемости из-за китайского вируса во всем мире прогнозировали лишь через несколько месяцев, однако уже сейчас показатели стремительно растут.

"Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, где-то в октябре-ноябре – и это будет сопряжено с сезонной эпидемией гриппа. Так считал весь мир", - подчеркнул министр здравоохранения. - "Сейчас мы видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных. Поэтому мы начали более мощно и быстро двигаться".

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