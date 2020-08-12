У Києві в однієї з маршруток на ходу зламалася задня вісь і відлетіла на узбіччя разом з колесами

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ оперативний та прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що НП сталася з автобусом 192-го маршруту.

За попередніми даними, у маршрутки зламалася задня вісь і відлетіла разом з колесами.

На щастя, постраждалих серед людей немає, пошкоджений лише автомобіль Рено, який опинився поруч.

Politeka писала, що Львівського маршрутника звинуватили у відмові обслуговувати ветеранів АТО. Відповідний пост опублікував українець на своїй сторінці в Facebook.

За словами чоловіка, водій автобуса не хотів брати в салон навіть матерів воїнів АТО.

"України! Я щиро хочу щоб ви всі запам'ятали цю нахабну худобу, тому що цей шофер немає ні сорому, ні совісті. Він не поважає ні Захисників, ні їхніх матерів. І це є факт. Цей шофер сам зі Львова, і він іноді любить грубіянити Матерям воїнів АТО, і ніколи не хоче брати до себе в автобус, щоб безкоштовно їхали АТОвці. Цьому шоферу головне в житті-це гроші, тому що він свою совість давно пропив", - йдеться в повідомленні.

Водій марштуки в Запоріжжі відмовився везти пасажирів поки не пообідає. Про це повідомив місцевий блогер Станіслав Мікурін на своїй сторінці в Facebook.

Дивний випадок стався в Запорізькому автобусі, що курсує за маршрутом №59.

За словами чоловіка, водій автобуса сказав пасажирам про те, що через 5 хвилин він повинен бути на кінцевій зупинці і якщо не встигне, то зупинить автобус посеред маршруту і почне обідати, а пасажири будуть змушені його чекати.

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