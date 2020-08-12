Політичний аналітик Олександр Кочетков оцінив висунення шоумена Сергія Притули на посаду мера Києва
Як передає Politeka.net, думками експерт поділився на своїй сторінці в Facebook.
"Розумієте, доморощений гуморист калібром ще менше Зеленського, який розуміє в комунальному господарстві рівно стільки, скільки Зеленський в держуправлінні, вважає, що здатний повторити ідіотський і, не дай Бог, фатальний для країни успіх Володимира Зеленського. Над ким сміється цей раптовий політик? Та над нами - виборцями Києва, вважаючи, що кияни після Зеленського здатні голосувати за подібне", - вважає Кочетков.
За його словами, у шоумена трохи шансів у боротьбі за крісло мера столиці, бо він висувається від Партії «Голос», у якої "спостерігається передсмертне дихання Чейна-Стокса у вигляді несамовитих інтерв'ю її лідерки Кіри Рудик".
"Кіра гендерно начебто і відрізняється від попереднього лідера Святослава Вакарчука, але не набагато. Загалом, неадекватні всі четверо: і Святослав, і Кіра, і Сергій, і Володимир", - вважає експерт.
Нагадаємо, український телеведучий Сергій Притула під час зборів партії Голос заявив, що балотується в мери столиці.
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