Політичний аналітик Олександр Кочетков оцінив висунення шоумена Сергія Притули на посаду мера Києва

Як передає Politeka.net , думками експерт поділився на своїй сторінці в Facebook.

"Розумієте, доморощений гуморист калібром ще менше Зеленського, який розуміє в комунальному господарстві рівно стільки, скільки Зеленський в держуправлінні, вважає, що здатний повторити ідіотський і, не дай Бог, фатальний для країни успіх Володимира Зеленського. Над ким сміється цей раптовий політик? Та над нами - виборцями Києва, вважаючи, що кияни після Зеленського здатні голосувати за подібне", - вважає Кочетков.

За його словами, у шоумена трохи шансів у боротьбі за крісло мера столиці, бо він висувається від Партії «Голос», у якої "спостерігається передсмертне дихання Чейна-Стокса у вигляді несамовитих інтерв'ю її лідерки Кіри Рудик".

"Кіра гендерно начебто і відрізняється від попереднього лідера Святослава Вакарчука, але не набагато. Загалом, неадекватні всі четверо: і Святослав, і Кіра, і Сергій, і Володимир", - вважає експерт.