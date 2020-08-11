Перемога шоумена Сергія Притули на виборах мера Києва стане для телеведучої Ольги Фреймут приводом виїхати до Лондона
Про це вона заявила в ефірі програми "ЗеП'ять з Наташею Влащенко". Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
"Якщо він стане мером Києва, тоді я стану жити в Лондоні. Це якраз коли я буду йому дуже вдячна. Це стане мені причиною виїхати з країни", - підкреслила Фреймут. Причому відповідала на питання вона російською мовою, оскільки, за словами Влащенко, багато глядачів будуть дивитися інтерв'ю за кордоном.
На уточнююче запитання, чому так, Фреймут пояснила:
Перерахунок пенсій, в ПФУ роз'яснили, що треба терміново зробити, щоб не втратити гроші: "Доведеться звернутися до..."
У Харкові назріває бунт, українці не збираються мовчати: "Сьогодні на площі Свободи..."
Нова біда трапилася з зіркою "Квартал 95", лікарі зробили все можливе: "Так прикро…"
Чарівна дочка Пугачової приголомшила реакцією на заспаного Галкіна: "Коли підросте, буде…"
«У нього поганий смак. Вибач, Сергію... Але яким би він не був дотепним й інтелектуальним, у побуті він якось дивно одягається, штани гойдаються постійно, ці пояси... Він повинен знати, що чоловік не носить штани з ременями... Він, звичайно, не джентльмен".
Виходячи зі своїх спостережень за стилем Притули, гостя ефіру видала власний прогноз про те, що стане з Києвом після його обрання на посаду міського голови:
"Уявляєте, що буде з Києвом? Він все розмалює в синьо-жовтий колір, у нас буде ілюмінація, як у Китаї, придумає якісь дивні правила, закриє всі красиві ресторани в Києві - у нас буде "Випічка" і "Перепічка". Ну, я тут жити тоді, вибачте, ні!".
Правда, Ольга не змогла не відзначити і позитивну сторону свого колишнього колеги по ефіру.
"Але я знаю точно – він не вкраде. Тому що з усіх корпоративів, які ми разом вели, відсотків 30 він віддавав у дитбудинки або тим людям, які цього потребують... Він не вкраде, але несмак точно буде, попереджаю!", – підкреслила вона.
Нагадаємо, Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, зухвала Фреймут дала поради українцям і нарвалася на критику.
Також Politeka повідомляла, що зірка "Ревізора", яка замінила Фреймут, втратила чоловіка перед першою річницею весілля.