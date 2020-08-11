Победа шоумена Сергея Притулы на выборах мэра Киева станет для телеведущей Ольги Фреймут причиной уехать в Лондон

Об этом она заявила в эфире программы «ЗеПять с Наташей Влащенко». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Если он станет мэром Киева, тогда я стану жить в Лондоне. Это как раз когда я буду ему очень благодарна. Это станет мне причиной уехать из страны», – подчеркнула Фреймут. Причем отвечала на вопросы она на русском языке, поскольку, по словам Влащенко, много зрителей будут смотреть интервью за границей.

На уточняющий вопрос, почему так, Фреймут объяснила:

«У него плохой вкус. Извини, Сергей ... Но каким бы он ни был остроумным и интеллектуальным, в быту он как-то странно одевается, брюки качаются постоянно, эти пояса ... Он должен знать, что мужчина не носит брюки с ремнями... Он, конечно, не джентльмен».

Исходя из своих наблюдений за стилем Притулы, гостья эфира выдала собственный прогноз о том, что станет с Киевом после его избрания на пост городского головы:

«Представляете, что будет с Киевом? Он все разрисует в сине-желтый цвет, у нас будет иллюминация, как в Китае, придумает какие-то странные правила, закроет все красивые рестораны в Киеве - у нас будет «Выпечка» и «Перепичка». Ну, я здесь жить тогда, извините, нет!».

Правда, Ольга не смогла не отметить и позитивную сторону своего бывшего коллеги по эфиру.

«Но я знаю точно - он не украдет. Потому что со всех корпоративов, которые мы вместе вели, процентов 30 он отдавал в детдома или тем людям, которые в этом нуждаются… Он не украдет, но безвкусица точно будет, предупреждаю!», – подчеркнула она.

Напомним, Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками".

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