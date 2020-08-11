У вівторок, 11 серпня в Києві впала конструкція зупинки громадського транспорту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію спільноти "х * * вий Київ" в Telegram.

Уточнюється, що сталася НП на Московській площі столиці. Одна з опор зупинки впала без видимих на те причин.

Лише завдяки щасливому збігу обставин конструкція не впала на маленьку дитину, яка стояла на цій зупинці разом зі своїми батьками.

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Politeka писала, що в Яготині знайшли вбитою зниклу раніше 12-річну дівчинку.

"Поліцейські встановили неповнолітнього місцевого жителя, який зізнався, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки. Ним виявився 15 – річний місцевий житель, товариш потерпілої", - повідомили в поліції.

Пізніше з'ясувався і мотив дій підозрюваного підлітка.

"Піддавшись тварині бажанням і волі гормонів, 15-річний "друг" загиблої, не витримавши відмови в сексуальних утіхах, задушив бідолаху її ж ременем, а бездиханне тіло кинув подалі від людей", – розповіли правоохоронці.

На Алеї закоханих, яка тягнеться від Пейзажної алеї до Андріївського узвозу, почався ремонт.

Повідомляється, що на зовсім недавно упорядкованій території вже зірвали плитку, якою була вимощена алея, і виклали її пірамідками. Тому, на минулі вихідні жителям столиці і гостям міста доводилося пробиратися, обходячи гори каменів.

Робітники, зайнятий на ремонті розповіли, з чим пов'язаний настільки "раптовий" ремонт.

"Сталося просідання грунту, плитка просіла, це помітили міські чиновники. Після дощів збиралося багато води. Площу просідання вирівняємо, плитку повернемо на місце", – повідомив виданню один з ремонтників.

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