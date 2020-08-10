Городяни розповіли, за кого мають намір голосувати на виборах мера Києва у жовтні 2020 року
Як повідомляє Politeka.net, ГО "Центр суспільного розвитку" інтер-акція " оприлюднила рейтинги претендентів на посаду голови столиці за результатами соцопитування, яке провели 13-15 липня.
Як показали дані дослідження, в передвиборній гонці як і раніше лідирує діючий мер Віталій Кличко. На другому місці опинився Андрій Пальчевський, який все більше і більше набирає популярність серед населення Києва. Так за даними останнього опитування, конкурентів в рейтингу розділяє всього один відсоток.
Рейтинги кандидатів на посаду мера Києва сформувалися наступним чином:
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Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%
Андрій Пальчевський – ("Перемога Пальчевського") - 22,7%
Микола Томенко – ("Рідна країна") - 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко – («Європейська солідарність") - 4,5%
Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%
Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%
Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%
Олексадр Омельченко-3,3%
Керівник "інтер-акції" Юрій Лагутов звернув увагу, що рейтинг Віталія Кличка з осені 2019 року обвалився на 5%. Натомість Андрій Пальчевський, який заснував політичну партію" Перемога Пальчевського", за той же час на 5% збільшив свою популярність.
Експерт припускає, що жителі Києва втрачають віру в Віталія Кличка через провалені обіцянки, скандальні події з мостами і заступниками мера в КМДА. За даними соцопитування, близько 41% жителів Києва незадоволені роботою Віталія Кличка на його високій посаді.
Рейтинг партій перед місцевими виборами в столиці виглядає так:
"Європейська солідарність" - 16%
"Слуга народу" - 14,7%
"Перемога Пальчевського" - 14,0%
Політична сила "УДАР", яку очолює Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, її готові підтримати на виборах тільки близько 10% опитаних.
Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".