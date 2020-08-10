Городяни розповіли, за кого мають намір голосувати на виборах мера Києва у жовтні 2020 року

Як повідомляє Politeka.net, ГО "Центр суспільного розвитку" інтер-акція " оприлюднила рейтинги претендентів на посаду голови столиці за результатами соцопитування, яке провели 13-15 липня.

Як показали дані дослідження, в передвиборній гонці як і раніше лідирує діючий мер Віталій Кличко. На другому місці опинився Андрій Пальчевський, який все більше і більше набирає популярність серед населення Києва. Так за даними останнього опитування, конкурентів в рейтингу розділяє всього один відсоток.

Рейтинги кандидатів на посаду мера Києва сформувалися наступним чином:

Віталій Кличко – ("УДАР") - 23,8%

Андрій Пальчевський – ("Перемога Пальчевського") - 22,7%

Микола Томенко – ("Рідна країна") - 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко – («Європейська солідарність") - 4,5%

Ірина Верещук – ("Слуга народу") - 4,1%

Сергій Притула – ("Голос") - 3,9%

Микола Тищенко – ("Слуга народу") - 3,8%

Олексадр Омельченко-3,3%

Керівник "інтер-акції" Юрій Лагутов звернув увагу, що рейтинг Віталія Кличка з осені 2019 року обвалився на 5%. Натомість Андрій Пальчевський, який заснував політичну партію" Перемога Пальчевського", за той же час на 5% збільшив свою популярність.

Експерт припускає, що жителі Києва втрачають віру в Віталія Кличка через провалені обіцянки, скандальні події з мостами і заступниками мера в КМДА. За даними соцопитування, близько 41% жителів Києва незадоволені роботою Віталія Кличка на його високій посаді.

Рейтинг партій перед місцевими виборами в столиці виглядає так:

"Європейська солідарність" - 16%

"Слуга народу" - 14,7%

"Перемога Пальчевського" - 14,0%

Політична сила "УДАР", яку очолює Віталій Кличко, не увійшла до трійки лідерів, її готові підтримати на виборах тільки близько 10% опитаних.

Нагадаємо, раніше ми передавали про виборах на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "будуть проходити...".