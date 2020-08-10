За минулі 24 години в столиці зафіксовано 66 нових випадків захворювання китайським вірусом

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, передає Politeka.

За минулу добу захворіли 40 жінок віком від 19 до 81 року, 23 чоловіки віком від 22 до 78 років і троє дітей до 15 років.

Із загального числа хворих госпіталізовано 11 осіб, решта – на самоізоляції під наглядом медиків.

Всього, за даними градоначальника, з початку епідемії в столиці зафіксовано 9564 випадків захворювання, 143 людини померло, а видужали – 3214 киян.

Найбільше хворих COVID - 19 зафіксовано в Дніпропетровському, Деснянському та Дарницькому районах Києва.

Politeka писала, що в неділю, 9 серпня, українські чиновники представили новий список областей, які не відповідають критеріям ослаблення карантину.

Так, не проходять на наступний етап ослаблення карантинних заходів:

Київ (перевищена Динаміка поширення вірусу);

Волинська область (перевищено рівень виявлення вірусу);

Івано-Франківська область (рівень виявлення вище допустимого);

Київська область (підвищена Динаміка виявлення вірусу);

Одеська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Рівненська область (порушена динаміка і рівень виявлення);

Львівська область (перевищена допустима завантаженість лікарняних ліжок);

Харківська область (перевищена динаміка і рівень виявлення);

Чернівецька область (порушені допустима завантаженість ліжок, рівень виявлення та динаміки).

У Харкові помер 39-річний чоловік, у якого діагностували Китайський вірус. Під час лікування у пацієнта стався інсульт, але швидка нібито цілий день возила його по місту в пошуках профільної лікарні.

За його словами, чоловіка госпіталізували в лікарню №22 з COVID-19 і високою температурою, а ще через кілька днів стався важкий інсульт. Так як дане медустанова не є профільним в лікуванні інсультів, то пацієнта вирішили перевезти в іншу лікарню.

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