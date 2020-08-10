За прошедшие 24 часа в столице зафиксировано 66 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, передает Politeka.

За минувшие сутки заболели 40 женщин возрастом от 19 до 81 года, 23 мужчины возрастом от 22 до 78 лет и трое детей до 15 лет.

Из общего числа заболевших госпитализированы 11 человек, остальные – на самоизоляции под присмотром медиков.

Всего, по данным градоначальника, с начала эпидемии в столице зафиксировано 9564 случаев заболевания, 143 человека умерло, а выздоровели – 3214 киевлян.

Больше всего больных COVID-19 зафиксировано в Днепропетровском, Деснянском и Дарницком районах Киева.

Politeka писала, что в воскресенье, 9 августа, украинские чиновники представили новый список областей, которые не соответствуют критериям ослабления карантина.

Так, не проходят на следующий этап ослабления карантинных мер:

Киев (превышена динамика распространения вируса);

Волынская область (превышен уровень обнаружения вируса);

Ивано-Франковская область (уровень обнаружения выше допустимого);

Киевская область (повышена динамика обнаружения вируса);

Одесская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Ровенская область (нарушена динамика и уровень обнаружения);

Львовская область (превышена допустимая загруженность больничных коек);

Харьковская область (превышена динамика и уровень обнаружения);

Черновицкая область (нарушены допустимая загруженность коек, уровень обнаружения и динамики).

В Харькове скончался 39-летний мужчина, у которого диагностировали китайский вирус. Во время лечения у пациента случился инсульт, но скорая якобы целый день возила его по городу в поисках профильной больницы.

По его словам, мужчину госпитализировали в больницу №22 с COVID-19 и высокой температурой, а еще через несколько дней произошел тяжелый инсульт. Так как данное медучреждение не является профильным в лечении инсультов, то пациента решили перевезти в другую больницу.

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