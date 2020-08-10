Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про життя в периферійних районах Києва

Він виконав свою обіцянку виїхати з центру столиці перед виборами і показав своє нове житло у відеоролику на "Facebook" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Раніше Андрій Пальчевський заявив, що збирається на час покинути рідний Печерськ і пожити в десяти районах по всьому Києву. Він показав, що вже почав досліджувати околиці міста і спостерігає за життям простих киян.

"Як і обіцяв, до виборів, а може бути доля змусить і взагалі пожити у всіх районах Києва. Почав з Дарниці, вулиця Григоренка, 38 метрів однушка, дуже круто - сексуальний зелений чайник, зелений - як Володимир, нагадує мені про те, в яку епоху ми живемо", - підмітив громадський діяч. - "Он там далі у нас на районі, як співає невідомий вам, знаходяться турніки, на них бовтаються молоді люди, я сподіваюся, з власної волі. Віджимаються сильні чоловіки і, до речі, дівчата - прикраса десятого району".

Андрій Пальчевський додав, що представникам влади необхідно бачити життя простих людей не тільки в центрі міста, а й за його межами. Особливо це важливо для мера, яким зараз є Віталій Кличко.

переехал на район... переехал на район... Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 9. August 2020

"Що хотілося сказати, якщо говорити серйозно: пожити з людьми, незалежно від того, чого ти домігся - це життєво важливо. Тому що немає нічого гіршого, ніж бути мером центру Києва. Треба бути мером всього міста, неважливо, станеш ти ним чи ні", - підсумував він.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні: "справедливість повинна бути абсолютною, закон єдиний для всіх"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися

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