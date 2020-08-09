Громадський діяч Андрій Пальчевський висловився про столичний транспорт

Так, в ефірі передачі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" Андрій Пальчевський розповів, який столичний транспорт потрібно терміново міняти через його непридатний стан (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу сказати, що поїзди треба міняти і найголовніше ескалатори, а також переходи - особливо ті переходи, де багато людей ходить. В епоху соціальної дистанції піші переходи необхідно міняти", - перерахував громадський діяч.

До всього іншого, Пальчевський звернув увагу на стан системи постачання повітря в столичному метро, на якій, на його думку, хтось наживається.

"Крім того, систему постачання повітря. Думаю, що повітря в метро одна з наймасштабніших проблем з точки зору передачі захворювання. Я впевнений, що треба ставити спеціальні фільтри і на цьому хтось добре наживається",- зазначив Пальчевський.

Також раніше повідомлялося, що Андрій Пальчевський висловився про терміни перебування при владі депутатів та президента України. За його словами, президент повинен піти з посади після п'яти років.

"Ви знаєте, що я прихильник жорстких термінів для президента. 5 років і не більше. Володимир Олександрович робить дуже велику помилку, кажучи, що може піти на другий термін. Не треба", - упевнений громадський діяч.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський висловився про карантинний бунт в Україні.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив, що вибори восени можуть не відбутися.

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як шикують " слуги народу».