Політолог Петро Олещук в своїй колонці розповів, кого вважає позасистемним кандидатом на посаду міського голови в столиці
"Схоже, лідери українських політичних сил подивилися на рейтинги і вирішили не включатися у цей процес. Тому скидається на те, що серйозних кандидатів лишається лише три: Кличко, Верещук та Пальчевський. При цьому, два з них представляють владу: міську та загальнонаціональну, а Пальчевський, відповідно, опозицію", - пише він.
Крім того, політичний експерт пояснив на чому основні кандидати будуватимуть свою кампанію.
"Кличко, очевидно, спиратиметься на наявні у нього ресурси, та проводитиме кампанію як «господарник», відкриваючи мости та дороги. Верещук буде апелювати до особистого рейтингу президента Зеленського. Пальчевський же спробує відродити ідею оновлення та перезавантаження влади. Тепер – на рівні столиці", - вважає Петро Олещук.
Нагадаємо, вибори мера Києва відбудуться 25 жовтня. Підприємець і громадський діяч Андрій Пальчевський на початку липня заснував партію «Перемога Пальчевського». Проте, висунення в мери Києва він ще не підтвердив.
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