Политолог Петр Олещук в своей колонке рассказал, кого считает внесистемным кандидатом на должность городского головы в столице

"Похоже, лидеры украинских политических сил посмотрели на рейтинги и решили не включаться в этот процесс. Поэтому похоже на то, что серьезных кандидатов остается всего три: Кличко, Верещук и Пальчевский. При этом, два из них представляют власть: городскую и общенациональную, а Пальчевский, соответственно, оппозицию", - пишет он.

Кроме того, политический эксперт объяснил на чем основные кандидаты будут строить свою кампанию.

"Кличко, очевидно, будет опираться на имеющиеся у него ресурсы, и проводить кампанию как «хозяйственник», открывая мосты и дороги. Верещук будет апеллировать к личному рейтингу президента Зеленского. Пальчевский же попытается возродить идею обновления и перезагрузки власти. Теперь – на уровне столицы", - считает Петр Олещук.

Напомним, выборы мэра Киева состоятся 25 октября. Предприниматель и общественный деятель Андрей Пальчевский в начале июля основал партию «Победа Пальчевского». Однако, выдвижения в мэры Киева он еще не подтвердил.