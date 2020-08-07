У Святошинському районі Києва помітили дівчинку, яка ходила брудна і голодна по дворах
Про це йдеться в сюжеті НТН, передає Politeka.
Місцеві жителі розповіли журналістам, що дівчинку бачать у дворах часто, причому гуляє вона без дорослих.
Жалісливі жінки допомагають дитині хто чим зможе: деякі підгодовують, інші – дають шпильки для волосся.
Одна з жінок розповідає, що дитина дуже боялася, що у нього відберуть шматок лаваша, який ця жінка дала малятку.
Ані Лорак на відпочинку з Кіркоровим скинула одяг і здивувала розмірами бюста: "Ледве вмістила"
ПриватБанк кардинально змінив правила зняття готівки, банкомати більше не потрібні: "Досить просто..."
Трагедія потрясла "Квартал 95", Кошовий втратив рідну людину: "розбився в ДТП перед..."
Ектор Хіменес-Браво розкрив головні секрети «Майстер-шеф», про таке не здогадувалися: «Посуд миє...»
Журналістам вдалося поспілкуватися з матір'ю дівчинки, яка стверджує, що ставиться до своїх дітей добре (виявилося, що дівчинка - не єдина дитина в сім'ї). Коли у дівчинки запитали, чи годує її мати, та, соромлячись, відповіла, що так, повідомивши, що їй подобається гречка і макарони.
Виявилося, що народжує ця жінка дітей для отримання матеріальної допомоги, яку витрачає на себе.
Авторам сюжету довелося їхати в Святошинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, щоб поставити запитання – чи перебуває ця сім'я на обліку в центрі як неблагополучна. Однак чиновники зустріли журналістів неласково, буквально виштовхавши за двері установи. І лише наступного дня повідомили по телефону, що сім'я взята на облік.
Відео тут
Politeka писала, що в Чорноморські 86-річні жінці підкинули трьох малолітніх дітей. Про складну ситуацію, в яку потрапила колишня вчителька, а нині пенсіонерка Раїса Юхимівна повідомляється в сюжеті місцевого видання 04868.
Минулого місяця до неї додому прийшла незнайома жінка, привела трьох правнуків і попросила їх прихистити. Старшій дівчинці 9 років, середній - 4 роки і молодшій дитині всього 2.5 року. Жінка розповіла пенсіонерці, що її внучку (мати трьох дітей) вигнала з дому господиня і тепер їм ніде жити. Але як з'ясувалося пізніше, горе-мама просто обманним шляхом підкинула бабусі трьох правнуків.
Трагедія з новонародженою під Дніпром: "Швидка відмовилася їхати через..."
Під Дніпром намагаються врятувати матір двох дітей: небайдужих просять про допомогу.
Під Дніпром неадекватна згорнула шию собаці на очах у її 15-річної господині: кадри і подробиці.