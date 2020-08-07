У Святошинському районі Києва помітили дівчинку, яка ходила брудна і голодна по дворах

Про це йдеться в сюжеті НТН, передає Politeka.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що дівчинку бачать у дворах часто, причому гуляє вона без дорослих.

Жалісливі жінки допомагають дитині хто чим зможе: деякі підгодовують, інші – дають шпильки для волосся.

Одна з жінок розповідає, що дитина дуже боялася, що у нього відберуть шматок лаваша, який ця жінка дала малятку.

Журналістам вдалося поспілкуватися з матір'ю дівчинки, яка стверджує, що ставиться до своїх дітей добре (виявилося, що дівчинка - не єдина дитина в сім'ї). Коли у дівчинки запитали, чи годує її мати, та, соромлячись, відповіла, що так, повідомивши, що їй подобається гречка і макарони.

Виявилося, що народжує ця жінка дітей для отримання матеріальної допомоги, яку витрачає на себе.

Авторам сюжету довелося їхати в Святошинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, щоб поставити запитання – чи перебуває ця сім'я на обліку в центрі як неблагополучна. Однак чиновники зустріли журналістів неласково, буквально виштовхавши за двері установи. І лише наступного дня повідомили по телефону, що сім'я взята на облік.

Відео тут

Politeka писала, що в Чорноморські 86-річні жінці підкинули трьох малолітніх дітей. Про складну ситуацію, в яку потрапила колишня вчителька, а нині пенсіонерка Раїса Юхимівна повідомляється в сюжеті місцевого видання 04868.

Минулого місяця до неї додому прийшла незнайома жінка, привела трьох правнуків і попросила їх прихистити. Старшій дівчинці 9 років, середній - 4 роки і молодшій дитині всього 2.5 року. Жінка розповіла пенсіонерці, що її внучку (мати трьох дітей) вигнала з дому господиня і тепер їм ніде жити. Але як з'ясувалося пізніше, горе-мама просто обманним шляхом підкинула бабусі трьох правнуків.

Трагедія з новонародженою під Дніпром: "Швидка відмовилася їхати через..."

Під Дніпром намагаються врятувати матір двох дітей: небайдужих просять про допомогу.

Під Дніпром неадекватна згорнула шию собаці на очах у її 15-річної господині: кадри і подробиці.